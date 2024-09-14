Карасев отработал на матче Криштиану: «Аль-Наср» спасся на 99-й минуте и сделал Роналду подарок

Российский арбитр неоднократно общался со звездой по ходу игры.

В центральном матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал «Аль-Ахли». Это была встреча двух прошлогодних медалистов: команда Криштиану Роналду в минувшем сезоне заняла второе место, а «Аль-Ахли» — третье. «Аль-Наср» ушел от поражения на 99-й минуте благодаря автоголу. Судил матч российский арбитр Сергей Карасев.

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Почести в честь 900-го гола Роналду

5 сентября Криштиану забил 900-й гол в карьере. В матче Лиги наций против Хорватии (2:1) 39-летний форвард соорудил победный мяч на 34-й минуте. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), он стал первым футболистом в истории с девятью сотнями мячей за карьеру.

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«Аль-Наср» подготовился к рекорду португальца — игра против «Аль-Ахли» стала для команды первой после юбилейного гола Криша. Перед стартовым свистком клуб вручил нападающему футболку с номером 900 и подписью GOAT (Greatest Of All Time, в переводе — «Величайший в истории»). Фанаты также вывесили огромный баннер в честь достижения Роналду.

«Аль-Наср» слабо начал сезон

Правда, сама игра с «Аль-Ахли» получилась нервной. На 57-й минуте гости вышли вперед благодаря выстрелу Франка Кессье — ивуариец в касание с линии штрафной вогнал мяч в «девятку» с небольшим рикошетом от крестовины.

Отыграться удалось в компенсированное время: на 99-й минуте прострел Султана Аль-Ганнама с острого угла превратился в спасительный гол благодаря рикошету от защитника Бассама Аль-Хурайджи.

Стоит отметить, что Карасев отсудил сложный матч без скандальных решений, однако после гола «Аль-Насра» сдали нервы у Кессье — хавбек «Аль-Ахли» явно был недоволен тем, что арбитр позволил командам сыграть дольше добавленных изначально восьми минут. За споры Карасев предъявил ивуарийцу желтую карточку.

«Аль-Наср» на старте сезона не проиграл ни одного матча, однако победил лишь в одном из трех — разгромил «Аль-Фейху» (4:1) во втором туре. До этого случилась ничья с «Аль-Раэдом» (1:1) — второй по дешевизне команде лиги, по данным Transfermarkt (12,88 миллиона евро). На текущий момент команда Криштиану расположилась на шестой строчке, однако у многих ее конкурентов есть игра в запасе.

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На фоне проблемных результатов и проигранной чемпионской гонки в прошлом сезоне — «Аль-Наср» отстал от «Аль-Хиляля» на 14 очков — в клубе раздумывают о смене тренера. Сейчас главный — португалец Луиш Каштру, но результаты команды на старте сезона не впечатляют. Реальным кандидатом на его место является итальянец Стефано Пиоли — об этом сообщает Okaz Sport.

«Аль-Наср» опять не выиграл при Карасеве

Россиянин уже не в первый раз судил в Саудовской Аравии — впервые заехал в страну еще в декабре 2015-го. Тогда Карасев тоже работал на матче «Аль-Насра», который уступил «Аль-Хилялю» (1:2). В марте 2022-го российский арбитр вновь был приглашен на матч между этими же командами, и вновь желто-синие уступили — 0:4. Сейчас впервые аравийский гранд не проиграл при судействе Карасева, но «Аль-Наср» все еще не может победить при нем.