8 августа, 03:31

Жезуш — о переходе Феликса в «Аль-Наср»: «В Саудовской Аравии нет алкоголя, нет никаких отвлекающих от футбола факторов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал, как ему удалось убедить Жоау Феликса перейти в саудовский клуб из «Челси». Игроком этим летом интересовалась «Бенфика».

«Он не был игроком «Бенфики», он был игроком «Челси». Он был на трансферном рынке, поэтому мог перейти в «Аль-Наср» или в другую команду в зависимости от условий, которые предложат. Я верю в его футбол, у него есть способности, которые соответствуют моему атакующему подходу к игре. В прошлом году я хотел взять его в «Аль-Хиляль», но он отказался и выбрал «Челси». Сейчас он перешел в «Аль-Наср», и, думаю, он сделал правильный выбор, ведь он в стране, где ты либо играешь, либо не играешь. Что я имею в виду? Другого варианта нет: нужно просто играть в футбол. Ничего другого. Саудовская Аравия — страна, где нет алкоголя, нет ночной жизни, нет никаких развлечений. Он едет в Саудовскую Аравию, и у него только один вариант — играть, отдыхать и проводить время с друзьями и семьей. Другого выбора нет», — цитирует O Jogo Жезуша.

В конце июля «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего португальца из «Челси». По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Жоау Феликс перешел из &laquo;Челси&raquo; в &laquo;Аль-Наср&raquo;.Феликс в 25 оказался никому не нужен в Европе. Что пошло не так в карьере таланта, за которого платили 127 миллионов евро?
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

