28 июня, 20:30

Жорзе Жезуш согласился возглавить «Аль-Наср» Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Португалец Жорже Жезуш станет главным тренером «Аль-Насра», сообщает Record.

По информации источника, 70-летний специалист уже согласился на работу в саудовском клубе. Ожидается, что он подпишет контракт в Мадриде на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду одобрил назначение соотечественника.

25 июня «Аль-Наср» объявил об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Итальянец возглавлял команду с сентября 2024 года.

Последним местом работы 70-летнего Жезуша был «Аль-Хиляль», который он покинул в мае.

  • truex

    правильно - Жоржи

    28.06.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен! =)

    28.06.2025

  • Valekka

    Так Жорже или Жорзе,писака великий?!

    28.06.2025

