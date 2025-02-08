Коммерческий директор «Аль-Насра»: «Уверен, что Роналду забьет тысячный гол в нашем клубе»

Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте уверен, что форвард Криштиану Роналду забьет свой 1000-й гол в футболке саудовского клуба.

«Роналду помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем.

Я уверен, что Криштиану забьет тысячу голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник», — цитирует Metaratings.ru Дюранте.

В пятницу, 7 февраля, Роналду забил 924-й гол в карьере, отличившись в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха» (3:0).