Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 70-летним португальцем был расторгнут. Ранее команда уступила в полуфинале азиатской Лиги чемпионов «Аль-Ахли» (2:3). Сообщалось, что Жезуш может стать главным тренером сборной Бразилии.

Жезуш возглавлял «Аль-Хиляль» с 2018 по 2019, а также с 2023 года. Вместе с командой специалист стал чемпионом Саудовской Аравии, трижды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Короля.