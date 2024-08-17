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«Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии

Сергей Разин
корреспондент
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«Зенит» поздравил экс-форварда петербуржцев Малкома, выступающего за «Аль-Хиляль», с победой в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

«Бывший футболист сине-бело-голубых отдал голевую передачу на 69-й минуте игры против «Аль-Насра» и поставил точку в матче, забив свой мяч на 72-й! Браво, Малки!» — говорится в сообщении клуба.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счетом 4:1. На гол Криштиану Роналду «Аль-Хиляль» ответил голами Сергея Милинковича-Савича, Александра Митровича, который оформил дубль, и Малкома.

«Аль-Хиляль» во второй раз подряд становится обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. Всего команда побеждала пять раз — это рекорд страны.

Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии, Роналду забил гол
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