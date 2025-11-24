Whoop: Биологический возраст 40-летнего Криштиану Роналду 28 лет

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду составляет 28 лет, сообщает аккаунт компании Whoop в соцсети.

На исследование отреагировал сам футболист.

«Данные не лгут», — написал португалец в своем аккаунте в соцсети.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 17 матчей за клуб и сборную, забив 16 голов и отдав две голевые передачи.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года и является пятикратным обладателем «Золотого мяча».