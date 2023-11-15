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В Португалии недовольны строительством огромного особняка Роналду: «Улица месяцами перекрыта из-за «пирамиды» фараона Криштиану»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлил соседей из-за длительного строительства особняка в Португалии, сообщает OK Diario.

Строительная площадка расположена в городе Кашкайш в 20 минутах езды от Лиссабона. Недавно сроки строительства были продлены до 2024 года.

«Строительство дома продлится еще как минимум год. Мы сыты по горло!» — приводит OK Diario слова одного из соседей особняка.

«У нас было три года строительства. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица месяцами была перекрыта, в моем саду полно пыли. Все из-за «пирамиды» фараона Роналду», — заявил другой сосед.

38-летний португалец с начала этого года выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В текущем сезоне он провел 17 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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