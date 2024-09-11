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В агентстве Роналду исключили возможный переход португальца в РПЛ

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В агентстве Gestifute, главой которого является известный португальский агент Жорже Мендеш, ответили на вопрос о возможности перехода форварда «Аль-Насра» в один из клубов чемпионата России.

«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», — передает слова представителя агентства Metaratings.ru.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне португалец провел четыре матча в Про-лиге, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Наср
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