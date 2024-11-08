У Неймара украли кольцо, сняв его с пальца перед матчем

У форварда «Аль-Хиляля» Неймара украли кольцо, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, 32-летний бразилец во время выхода на поле поприветствовал болельщиков. Один из них незаметно стащил кольцо с руки футболиста. Сообщается, что кольцо выставили на продажу за 15 тысяч евро.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. За все время он провел 7 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.