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Сегодня, 10:21

У Неймара украли кольцо, сняв его с пальца перед матчем

Сергей Разин
корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

У форварда «Аль-Хиляля» Неймара украли кольцо, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, 32-летний бразилец во время выхода на поле поприветствовал болельщиков. Один из них незаметно стащил кольцо с руки футболиста. Сообщается, что кольцо выставили на продажу за 15 тысяч евро.

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. За все время он провел 7 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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