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Джеррард после отставки из «Аль-Иттифака»: «Это был положительный опыт»

Руслан Минаев
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Тренер Стивен Джеррард прокомментировал отставку из «Аль-Иттифака».

«Я многому здесь научился, и это был положительный опыт как для меня лично, так и для моей семьи. Но футбол непредсказуем, и иногда все идет не так, как мы хотим. Однако я покидаю клуб и страну с большим уважением. Не сомневаюсь, что проделанная работа принесет успех в будущем, и желаю команде всего наилучшего до конца сезона», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Джеррард возглавлял саудовский клуб с июля 2023 года. Под его руководством команда провела 55 матчей, в которых одержала 19 побед, 16 раз сыграла вничью и уступила в 20 встречах.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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