Тренер «Аль-Хиляля» заявил, что Неймар выбыл минимум на две недели из-за травмы
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш рассказал о характере травмы нападающего команды Неймара. Футболист получил повреждение в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
«У него мышечная травма. Я не знаю, когда он вернется к тренировкам, это должно произойти минимум через две недели», — приводит MAP слова Жезуша.
Матч с «Эстеглялем» был вторым для 32-летнего Неймара после восстановления от разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в октябре 2023 года.
Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. Всего на его счету семь игр за саудовскую команду, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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