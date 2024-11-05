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Тренер «Аль-Хиляля» заявил, что Неймар выбыл минимум на две недели из-за травмы

Алина Савинова
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш рассказал о характере травмы нападающего команды Неймара. Футболист получил повреждение в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

«У него мышечная травма. Я не знаю, когда он вернется к тренировкам, это должно произойти минимум через две недели», — приводит MAP слова Жезуша.

Матч с «Эстеглялем» был вторым для 32-летнего Неймара после восстановления от разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в октябре 2023 года.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. Всего на его счету семь игр за саудовскую команду, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
Жорже Жезуш
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