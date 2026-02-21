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Трамп назвал Роналду величайшим футболистом в истории и позвал его в США

Анастасия Пилипенко

Американский президент Дональд Трамп обратился к форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду и назвал его величайшим футболистом в истории.

«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — заявил Трамп на видеозаписи, размещенной на его странице в социальной сети.

41-летний Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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