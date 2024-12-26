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Сегодня, 02:54

Терим может возглавить «Аль-Шабаб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фатих Терим.
Фото Global Look Press

Новым главным тренером «Аль-Шабаба» в ближайшее время станет турецкий специалист Фатих Терим, сообщит в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

70-летний турок с мая этого года находится без работы после того, как покинул «Панатинаикос».

Ранее Терим тренировал «Галатасарай», сборную Турции, «Фиорентину», «Милан», «Гезтепе» и «Анкарагюджю», Он работает тренером с 1987 года.

После 13 туров «Аль-Шабаб» с 23 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

18 декабря португалец Витор Перейра покинул пост главного тренера «Аль-Шабаба» ради работы в «Вулверхэмптоне».

Футбол
Фатих Терим
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