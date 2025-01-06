Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 09:47

TeamTalk: Роналду выбирает между тремя вариантами своего будущего

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выбирает один из трех вариантов своего будущего, сообщает TeamTalk.

По информации источника, 39-летний португалец может продлить контракт с «Аль-Насром», истекающий в конце июня этого года. Также он задумывается над возможным возвращением в Португалию. Кроме того, существует вариант, при котором Роналду завершит карьеру.

Нападающий выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
Стало известно о начале конфискации имущества экс-министра Абызова
«Атмосфера похожа на Кубок мира». В Рязани провели уникальную лыжно-биатлонную эстафету
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Число погибших при пожаре в Кировской области выросло до восьми человек
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роналду: «Хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для «Аль-Насра»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости