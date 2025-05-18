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18 мая 2025, 09:46

Судей Иванова и Мешкова отправили в Саудовскую Аравию. Они не нужны в РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в субботу, 17 мая, бригада российских судей обслуживала матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Ухдуд» (2:0), в котором хозяева поля благодаря победе избежали вылета из лиги, а гости остались на предпоследнем месте.

Когда в чемпионате России проходят решающие матчи, на Ближний Восток были отправлены Сергей Иванов (судья), Алексей Лунев, Варанцо Петросян (оба — ассистенты) и Виталий Мешков (видеоарбитр). В итоге помощники судьи, входящие в число ведущих в РПЛ, пропустят 29-й тур. А Мешков (227 матчей в чемпионате России) и Иванов (205) в понедельник вечером будут работать в московском ВАР-центре, помогая Артему Чистякову судить дерби «Локомотив» — ЦСКА.

В их отсутствие назначения судьями в РПЛ в этом туре получили Ян Бобровский (30 игр), Рафаэль Шафеев (28), Иван Абросимов (11) и Егор Егоров (9).

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РПЛ
Сергей Иванов (судья)
Виталий Мешков
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