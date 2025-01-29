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Стивена Джеррарда могут уволить из саудовского «Аль-Иттифака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард может покинуть клуб, сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

44-летний англичанин возглавляет саудовский клуб с июля 2023 года. Под его руководством команда провела 55 матчей, в которых одержала 19 побед, 16 раз сыграла вничью и уступила в 20 встречах.

Ранее Джеррард тренировал «Рейнджерс» и «Астон Виллу».

После 17 туров «Аль-Иттифак» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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