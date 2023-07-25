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Сегодня, 10:49

Стало известно, сколько клубам Саудовской Аравии выделили на трансферы

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам около 20 миллиардов евро на трансферы игроков до 2030 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Вчера, 24 июля, стало известно, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» купить форварда Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро. В контракте француза будет прописана зарплата в размере 700 миллионов евро в год и уход в 2024 году в «Реал».

Сообщалось, что парижане приняли это предложение.

По данным источника, государственное финансирование футбольных трансферов осуществляется по линии Министерства спорта Саудовской Аравии.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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