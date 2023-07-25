Стало известно, сколько клубам Саудовской Аравии выделили на трансферы

Правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам около 20 миллиардов евро на трансферы игроков до 2030 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Вчера, 24 июля, стало известно, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» купить форварда Килиана Мбаппе за 300 миллионов евро. В контракте француза будет прописана зарплата в размере 700 миллионов евро в год и уход в 2024 году в «Реал».

Сообщалось, что парижане приняли это предложение.

По данным источника, государственное финансирование футбольных трансферов осуществляется по линии Министерства спорта Саудовской Аравии.