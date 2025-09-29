Спаллетти может возглавить «Аль-Иттихад»

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может стать главным тренером «Аль-Иттихада», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство клуба из Саудовской Аравии рассматривает вариант с приглашением 66-летнего итальянца. Также одним из кандидатов является экс-тренер «Барселоны» Хави и Сержиу Консейсау, который тренировал «Милан».

28 сентября «Аль-Иттихад» расторг контракт с Лораном Бланом после поражения от «Аль-Насра» (0:2).

Спаллетти с 2009 по 2014 год работал главным тренером «Зенита» и двукратным чемпионом России. Также он возглавлял «Рому», «Интер», «Наполи» и сборную Италии.