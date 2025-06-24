Симакан не покинет «Аль-Наср» этим летом

Французский защитник Мохамед Симакан не уйдет из «Аль-Насра» этим летом, информирует журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, клуб не собирается продавать футболиста, а сам игрок не планирует переходить в другой клуб. Несмотря на интерес со стороны итальянских топ-клубов, «Аль-Наср» и Симакан хотят продолжить сотрудничество.

В прошедшем клубном сезоне Мохамед забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи в 41 матче. Согласно сайту Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 23 миллиона евро.