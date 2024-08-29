Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба»

Защитник Серхио Рамос принял решение перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Саша Тавальери, 38-летний футболист подпишет контракт с «Аль-Орубой». Между испанцем и новичком Суперлиги уже достигнуто соглашение.

Летом 2024 года Рамос покинул «Севилью» в связи с окончанием срока контракта и стал свободным агентом. В прошлом сезоне испанец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.