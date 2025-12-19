Саудовская Аравия хочет привлечь Дешама для подготовки сборной к чемпионату мира 2034 года

Саудовская Аравия планирует привлечь Дидье Дешама для подготовки сборной к домашнему чемпионату мира 2034 года, сообщает Sky Sport.

Саудовские чиновники планируют, что французский специалист будет не только исполнять обязанности главного тренера, но и курировать весь процесс подготовки команды, формируя долгосрочную стратегию развития на годы вперед. Целью Дешама будет создание конкурентноспособной команды, которая сможет бороться за медали турнира.

Власти готовы предложить Дешаму восьмилетний контракт с полными полномочиями по управлению командой.

Ранее стало известно, что 57-летний специалист покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Он работает в национальной команде с 2012 года, под его руководством французы выиграли чемпионат мира-2018 в России.