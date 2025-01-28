Саудовская Аравия готова заплатить Винисиусу миллиард евро

Представители лиги Саудовской Аравии заинтересованы в переходе форварда «Реала» Винисиуса, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство лиги намерены проработать возможный трансфер 24-летнего бразильцы. Ожидается, что мадридский клуб получит за игрока около 300 миллионов евро, а футболист заработает миллиард евро за пятилетний контракт.

Сам Винисиус заявлял, что он счастлив в «Реале» и не намерен менять команду в ближайшее время. Сумма отступных за игрока по контракту составляет один миллиард евро.

В текущем сезоне Винисиус провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.