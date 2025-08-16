Саудовская «Аль-Дирайя» хочет подписать Отавио. Игроком также интересуются в Турции

Полузащитник «Аль-Насра» Отавио может продолжить карьеру в «Аль-Дирайе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Аль-Дирайя» хочет сделать 30-летнего португальца главной целью своего проекта. При этом игроком также интересуются турецкие клубы, так как Отавио хочет покинуть «Аль-Наср».

Отавио перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал 8 голевых передач.