Daily Mail: самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Частный самолет форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде в ночь со 2 на 3 марта, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Flightradar.

По информации источника, лайнер совершил почти семичасовой путь до столицы Испании, пролетев через Египет и Средиземное море. При этом неизвестно, находился ли сам футболист на борту самолета.

Ранее сообщалось об атаке иранских БПЛА на посольство США в Эр-Рияде, где проживает португальский футболист с семьей.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В сезоне-2025/26 41-летний форвард провел 26 матчей за саудовскую команду во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max