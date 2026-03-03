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3 марта, 12:36

Daily Mail: самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Частный самолет форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии и приземлился в Мадриде в ночь со 2 на 3 марта, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Flightradar.

По информации источника, лайнер совершил почти семичасовой путь до столицы Испании, пролетев через Египет и Средиземное море. При этом неизвестно, находился ли сам футболист на борту самолета.

Ранее сообщалось об атаке иранских БПЛА на посольство США в Эр-Рияде, где проживает португальский футболист с семьей.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В сезоне-2025/26 41-летний форвард провел 26 матчей за саудовскую команду во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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