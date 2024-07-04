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Сака — о Неймаре: «Он заслуживает большего уважения, чем получает»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака назвал бразильского форварда «Аль-Хиляля» Неймара самым недооцененным игроком мира.

«Я думаю, что люди говорят о нем, но о нем нужно говорить больше. Он заслуживает большего уважения, чем получает, я так считаю», — цитирует футболиста Daily Mail.

Неймар летом 2023 года перешел в «Аль-Хиляль». Однако 32-летний бразилец с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее нападающий играл за «ПСЖ», «Барселону» и «Сантос». В составе сборной Бразилии он выступает с 2010 года. Всего на счету Неймара 128 матчей за национальную команду страны, в которых он отметился 79 голами.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13600679/Arsenal-star-Bukayo-Saka-reveals-underrated-player-world.html
Букайо Сака
Неймар Сантос
Футбол
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