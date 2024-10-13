Роналду запустил собственную коллекцию часов

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о запуске собственной линии часов.

«Я всегда мечтал иметь свою собственную коллекцию часов. Jacob&Co, модели Flight of CR7 и Heart of CR7 черпают вдохновение из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, вам они понравятся», — написал Роналду в своих соцсетях.

Роналду выпустит три лимитированные версии моделей: без бриллиантов, с бриллиантами огранки «багет» и с круглыми бриллиантами.

В текущем сезоне 39-летний португалец провел 9 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.