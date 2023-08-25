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Сегодня, 21:53

Роналду забил и отдал голевую передачу в матче с «Аль-Фатехом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился двумя голевыми действиями в матче против «Аль-Фатеха» в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Команда 38-летнего португальца выигрывает со счетом 2:0 после первого тайма. На 27-й минуте с передачи Роналду отличился Садио Мане, а 11 минут спустя забил сам Криштиану.

«Аль-Наср» потерпел два поражения в двух стартовых турах чемпионата Саудовской Аравии и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
25 авг, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
0:5
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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