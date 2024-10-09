Роналду встретился с руководством «Аль-Насра», чтобы обсудить свое будущее в команде

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел встречу с руководством клуба по поводу своего будущего в команде, сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях.

По информации источника, стороны обсудили условия нового контракта 39-летнего футболиста. Во время переговоров также присутствовали представители Министерства туризма Саудовской Аравии. Отмечается, что клуб достиг соглашения с игроком в пролонгации договора.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его контракт с командой из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.