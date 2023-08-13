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Сегодня, 15:36

Роналду стал первым в мире пользователем с 600 миллионами подписчиков в Instagram

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) 600 миллионов подписчиков.

В ноябре 2022 года у португальца было 500 миллионов подписчиков в этой соцсети.

Второе место среди людей занимает форвард «Интер Майами» Лионель Месси, на его страницу подписаны 482 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен тем, что не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Роналду недоволен тем, что не был признан лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов
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