Роналду — о планах после завершения игровой карьеры: «Не думаю становиться тренером»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не хочет становиться тренером после завершения игровой карьеры.

«На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу своего будущего в этом. Вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем», — цитирует Роналду A Bola.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». В минувшем сезоне футболист провел за клуб из Саудовской Аравии 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Контракт 39-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.

Ранее Роналду играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».