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10 марта, 13:46

Роналду: «Я абсолютно счастлив в Саудовской Аравии»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о жизни в Саудовской Аравии.

«Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, очень счастлив. Я рад представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон является положительным, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабицио Романо.

39-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне Роналду провел 31 матч, в которых забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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