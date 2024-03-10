Роналду: «Я абсолютно счастлив в Саудовской Аравии»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о жизни в Саудовской Аравии.

«Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, очень счастлив. Я рад представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон является положительным, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабицио Романо.

39-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне Роналду провел 31 матч, в которых забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.