Роналду прокомментировал второе подряд поражение «Аль-Насра»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поражение его команды от «Аль-Кадисии» (1:2) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» проиграл во втором матче кряду и продлил серию без побед в чемпионате до трех матчей.
«Борьба еще не окончена. Мы продолжаем работать, и мы вместе добьемся успеха!» — написал Роналду в соцсетях.
С 31 очком команда Жорже Жезуша занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 4 очка.
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20 окт 10:45
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