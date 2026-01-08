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Роналду прокомментировал второе подряд поражение «Аль-Насра»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поражение его команды от «Аль-Кадисии» (1:2) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» проиграл во втором матче кряду и продлил серию без побед в чемпионате до трех матчей.

«Борьба еще не окончена. Мы продолжаем работать, и мы вместе добьемся успеха!» — написал Роналду в соцсетях.

С 31 очком команда Жорже Жезуша занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 4 очка.

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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