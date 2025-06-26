Футбол
26 июня, 16:28

Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду (слева).
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с нападающим команды Криштиану Роналду.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Пресс-служба саудовского клуба опубликовала ролик с 40-летним португальцем. В конце видео, в котором Роналду находится на пляже, футболист говорит: «Аль-Наср» навсегда!»

«История продолжается», — говорится в сообщении клуба.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.

До этого Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», мадридском «Реале» и «Спортинге».

Криштиану Роналду
  • serkonol

    очень жаркий климат. многие на кчм жалуются на жару. роналду уже 40 лет и играет в жару не 5-7 матчей.

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Ты пробовал? Уверен, ты и получаса по такой жаре не пробегал бы.

    26.06.2025

  • Андрей Иванов

    бабки не пахнут

    26.06.2025

  • chimega

    И почему бы не поиграть в своё удовольствие, да ещё деньжат подбить! Молодец.

    26.06.2025

  • Спринт

    .. бриолин два с половиной года Наср-Аль на саудитский клуб .. еще два года под/Наср-Арь/лит ..

    26.06.2025

  • рustot

    а до 70?

    26.06.2025

  • Millwall82

    в такой лиге можно и до 50 спокойно играть.

    26.06.2025

