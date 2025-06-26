Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

«Аль-Наср» объявил о продлении контракта с нападающим команды Криштиану Роналду.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Пресс-служба саудовского клуба опубликовала ролик с 40-летним португальцем. В конце видео, в котором Роналду находится на пляже, футболист говорит: «Аль-Наср» навсегда!»

«История продолжается», — говорится в сообщении клуба.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.

До этого Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», мадридском «Реале» и «Спортинге».