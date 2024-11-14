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Роналду претендует на награду лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вошел в список претендентов на ежегодную премию Globe Soccer Awards по итогам 2024 года в номинации «Лучший игрок Ближнего Востока».

Также на премию претендуют Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Каку («Аль-Айн») и Суфьян Рахими («Аль-Айн»).

В прошлом году лучшим игроком Ближнего Востока был признан Роналду.

В активе 39-летнего португальца 908 забитых мячей. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. Ранее Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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