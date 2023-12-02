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Сегодня, 01:26

Роналду послал воздушный поцелуй фанатам «Аль-Хиляля», скандировавшим фамилию Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» (3:0) отправил на трибуны воздушный поцелуй болельщикам, которые скандировали фамилию Месси.

На 73-й минуте встречи 38-летний португалец забил гол, однако его отменили из-за офсайда.

«Аль-Хиляль» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У «Аль-Насра» 34 очка и вторая позиция.

Криштиану Роналду. «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср», гол Роналду не засчитали
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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