Роналду послал воздушный поцелуй фанатам «Аль-Хиляля», скандировавшим фамилию Месси

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Насром» (3:0) отправил на трибуны воздушный поцелуй болельщикам, которые скандировали фамилию Месси.

На 73-й минуте встречи 38-летний португалец забил гол, однако его отменили из-за офсайда.

«Аль-Хиляль» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У «Аль-Насра» 34 очка и вторая позиция.