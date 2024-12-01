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Сегодня, 12:12

Роналду помог фанату выиграть 1 миллион долларов в совместном ролике с блогером MrBeast

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ролик MrBeast с Роналду.
Фото Скриншот видео

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в ролике популярного американского блогера MrBeast.

В челлендже от блогера 39-летний футболист соревновался со случайным болельщиком — они били по мишеням на воротах. В результате фанат выиграл и получил за это один миллион долларов. Видео сняли на домашнем стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.

За 16 часов видео набрало почти 40 миллионов просмотров. В ноябре MrBeast стал гостем подкаста на канале Роналду.

Криштиану Роналду
Футбол
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