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Сегодня, 14:16

Роналду получил золотую кнопку от YouTube в первые сутки запуска своего канала

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился со своими подписчиками радостной новостью.

39-летний футболист сообщил, что получил золотую кнопку от YouTube после создания канала, который он запустил 21 августа. Роналду набрал 1 миллион подписчиков за полтора часа, что является рекордом видеосервиса. На данный момент на его аккаунт «UR Cristiano» подписаны 18,4 миллионов человек.

Игрок заявил, что на его канале будут появляться видео, посвященные футболу и многим другим аспектам его жизни, в частности семье, здоровью, питанию, образованию и бизнесу.

Криштиану Роналду. Роналду создал YouTube-канал и побил сразу два рекорда. Там уже более четырех миллионов подписчиков

Роналду с 2023 года выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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