Роналду получил травму подколенного сухожилия

Пресс-служба «Аль-Насра» сообщила о травме нападающего команды Криштиану Роналду.

«У Криштиану Роналду после матча против «Аль-Файхи» диагностирована травма подколенного сухожилия. Он начал программу реабилитации и будет проходить ежедневное обследование», — говорится в заявлении клуба.

В матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (3:1) Роналду был заменен на 81-й минуте.

3 марта в СМИ поянвилась информация, что частный самолет 41-летнего португальца вылетел из Саудовской Аравии и направился в Мадрид. Позднее инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

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