Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром»

Португальский форвард Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 40-летний футболист готовится продлить контракт с клубом. Сейчас идут переговоры о деталях соглашения, и новый контракт может быть рассчитан на один или два года. Отмечается, что Роналду при желании сможет выступать за команду до июня 2027 года.

Роналду играет за саудовский клуб с января 2023 года. В прошлом сезоне он забил 35 мячей и сделал четыре голевые передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. При этом команда не завоевала ни одного трофея и заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 70 очков.