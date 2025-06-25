Футбол
25 июня, 19:19

Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португальский форвард Криштиану Роналду останется в «Аль-Насре», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 40-летний футболист готовится продлить контракт с клубом. Сейчас идут переговоры о деталях соглашения, и новый контракт может быть рассчитан на один или два года. Отмечается, что Роналду при желании сможет выступать за команду до июня 2027 года.

Роналду играет за саудовский клуб с января 2023 года. В прошлом сезоне он забил 35 мячей и сделал четыре голевые передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. При этом команда не завоевала ни одного трофея и заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 70 очков.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
  • serkonol

    надеюсь, что за спортинг немного поиграет.

    25.06.2025

  • serkonol

    а какие проблемы? если только травма.

    25.06.2025

  • Юджин Леви

    Емельяненко?

    25.06.2025

  • Спринт

    Бриолин такой же безполезный для любой команды, как и примитивно-однобокая овца ..

    25.06.2025

  • Спринт

    Бриолин Наср-Аль на любые командные достижения во всех командах .. изначально для энтого игрули имеет значение, сугубо - личная статистика ..

    25.06.2025

  • Спринт

    Бриолин и командный игрок .. то изначально не пересекающиеся линии ..

    25.06.2025

  • Адекватный спартач

    Будет пытаться выбить 1000 голов. Соответственно, станет менее командным игроком.

    25.06.2025

  • masek13

    Такая же машина, как и Саня.

    25.06.2025

  • Viktor Pantyukhov

    последний контракт в карьере. Отыграет на ЧМ и на покой

    25.06.2025

  • Niikiitic

    Роналду остается легендой в любом клубе

    25.06.2025

    • Роналду по-итальянски поблагодарил Пиоли за совместную работу в «Аль-Насре»

    Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

