Роналду о выходе «Аль-Насра» в полуфинал Кубка арабских чемпионов: «Рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка арабских чемпионов посде победы над «Раджой» (3:1). Футболист открыл счет на 19-й минуте матча.

«В полуфинале! Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире», — написал Роналду в соцсети.

Форвард забил в третьем матче подряд в Кубке арабских чемпионов. 9 августа «Аль-Наср» в полуфинале турнира сыграет с «Аль-Шортой».