Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Таблица легионеров Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 23:19

Роналду о выходе «Аль-Насра» в полуфинал Кубка арабских чемпионов: «Рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка арабских чемпионов посде победы над «Раджой» (3:1). Футболист открыл счет на 19-й минуте матча.

«В полуфинале! Очень рад, что продолжаю забивать и помогаю команде идти дальше в турнире», — написал Роналду в соцсети.

Форвард забил в третьем матче подряд в Кубке арабских чемпионов. 9 августа «Аль-Наср» в полуфинале турнира сыграет с «Аль-Шортой».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» с Роналду обыграл «Раджу Касабланку» и вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости