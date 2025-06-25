Роналду по-итальянски поблагодарил Пиоли за совместную работу в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к Стефано Пиоли после ухода итальянца с поста главного тренера саудовской команды.

«Спасибо за все!» — написал в своих соцсетях футболист на итальянском языке.

Пиоли возглавлял «Аль-Наср» с сентября 2024 года. Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии прошлого сезона и дошла ло полуфинала азиатской Лиги чемпионов, где уступила японскому «Кавасаки» (2:3).

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист может стать новым главным тренером «Фиорентины».