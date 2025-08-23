Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных клуба

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче против «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

40-летний футболист забил гол с пенальти на 41-й минуте игры. Этот мяч стал 100-м для португальца в 113 матчах за «Аль-Наср».

Роналду — первый футболист в истории, который забил по 100+ голов за четыре разных клуба. На его счету также 451 гол в 438 играх за «Реал», 145 голов в 346 матчах за «Манчестер Юнайтед» и 101 забитый мяч в 134 встречах за «Ювентус».

Форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2027-го.