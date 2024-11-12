Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:05

Роналду ответил на вопрос о планах забить 1000 голов за карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал сове желание забить 1000 голов за карьеру.

«Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Принцип таков: жить настоящим и смотреть, как ответят мои ноги в ближайшие годы. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов, но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я», — цитирует Роналду A Bola.

В данный момент в активе 39-летнего португальца 908 забитых мячей. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. Ранее Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» мадридском «Реале» и «Ювентусе».

Также на счету Роналду 133 гола в 216 матчах за сборную Португалии.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Валерий Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Брунеем
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гол Мане принес «Аль-Насру» победу над «Эр-Риядом»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости