Роналду ответил на вопрос о планах забить 1000 голов за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал сове желание забить 1000 голов за карьеру.

«Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Принцип таков: жить настоящим и смотреть, как ответят мои ноги в ближайшие годы. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов, но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я», — цитирует Роналду A Bola.

В данный момент в активе 39-летнего португальца 908 забитых мячей. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. Ранее Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» мадридском «Реале» и «Ювентусе».

Также на счету Роналду 133 гола в 216 матчах за сборную Португалии.