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Сегодня, 09:10

Роналду отреагировал на дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой дебютный гол в рамках азиатской Лиги чемпионов с «Истиклолом» (3:1).

«Отличное выступление всей команды. Я рад забить дебютный мяч в этом турнире. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду в соцсетях.

«Аль-Наср» с 6 очками лидирует в группе E. В следующем матче азиатской ЛЧ саудовцы примут «Аль-Духаиль» (Катар) 24 октября. «Истиклол» с 1 очком замыкает турнирную таблицу. В следующем туре азиатской ЛЧ таджикский клуб встретится на выезде с иранским «Персеполисом» 24-го числа.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Гол Роналду позволил «Аль-Насру» одержать волевую победу над «Истиклолом» в азиатской Лиге чемпионов
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