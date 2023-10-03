Роналду отреагировал на дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой дебютный гол в рамках азиатской Лиги чемпионов с «Истиклолом» (3:1).
«Отличное выступление всей команды. Я рад забить дебютный мяч в этом турнире. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду в соцсетях.
«Аль-Наср» с 6 очками лидирует в группе E. В следующем матче азиатской ЛЧ саудовцы примут «Аль-Духаиль» (Катар) 24 октября. «Истиклол» с 1 очком замыкает турнирную таблицу. В следующем туре азиатской ЛЧ таджикский клуб встретится на выезде с иранским «Персеполисом» 24-го числа.
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