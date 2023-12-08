Роналду опубликовал фотографию с тренировки «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки игроков клуба.

«Команда победителей», — подписал снимок 38-летний форвард в своих социальных сетях.

Сегодня, 8 декабря, «Аль-Наср» проведет матч в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Рияд». Начало — в 21.00 мск.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 14 матчей. В активе португальца 15 голов (три — с пенальти) и семь результативных передач.