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Сегодня, 13:15

Роналду опубликовал фотографию с тренировки «Аль-Насра»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки игроков клуба.

«Команда победителей», — подписал снимок 38-летний форвард в своих социальных сетях.

Сегодня, 8 декабря, «Аль-Наср» проведет матч в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Рияд». Начало — в 21.00 мск.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 14 матчей. В активе португальца 15 голов (три — с пенальти) и семь результативных передач.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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