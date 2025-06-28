Роналду объяснил решение продлить контракт с «Аль-Насром»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему решил подписать новый контракт с саудовским клубом.

«Аль-Наср» объявил о подписании нового договора 26 июня.

«Конечно, моя цель выиграть что-то важное для «Аль-Насра», и, конечно, я все еще верю в это. Вот почему я продлил контракт еще на два года. Потому что верю, что стану чемпионом в Саудовской Аравии.

У меня было несколько предложений выступить на клубном чемпионате мира, но я думаю, что это не имело смысла. Я предпочитаю хорошо отдохнуть, потому что сезон будет долгим, это сезон чемпионата мира. Так что я хочу быть готовым не только для «Аль-Насра», но и для сборной», — сказал Роналду в видео, которое опубликовала пресс-служба «Аль-Насра».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.

До этого Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», мадридском «Реале» и «Спортинге».