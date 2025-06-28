Футбол
28 июня, 22:36

Роналду объяснил решение продлить контракт с «Аль-Насром»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему решил подписать новый контракт с саудовским клубом.

«Аль-Наср» объявил о подписании нового договора 26 июня.

«Конечно, моя цель выиграть что-то важное для «Аль-Насра», и, конечно, я все еще верю в это. Вот почему я продлил контракт еще на два года. Потому что верю, что стану чемпионом в Саудовской Аравии.

У меня было несколько предложений выступить на клубном чемпионате мира, но я думаю, что это не имело смысла. Я предпочитаю хорошо отдохнуть, потому что сезон будет долгим, это сезон чемпионата мира. Так что я хочу быть готовым не только для «Аль-Насра», но и для сборной», — сказал Роналду в видео, которое опубликовала пресс-служба «Аль-Насра».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.

До этого Криштиану играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе», мадридском «Реале» и «Спортинге».

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    спасибо! если интересно, то прочти мой коммент про мотивацию роналду. возможно, я не прав. если захочешь, то можем пообсуждать. но цифра 550 тысяч долларов в день - это действительно очень впечатляет и, на мой взгляд, один из самых удачных твоих комментов.

    29.06.2025

  • hant64

    Молодец, вот от кого-кого, а от тебя такой реакции не ожидал...

    29.06.2025

  • serkonol

    предполагаю, что спорт интерес на 1 и на 2-м месте.

    29.06.2025

  • serkonol

    :grinning:

    29.06.2025

  • serkonol

    здесь на ветке прочитайте мой коммент.

    29.06.2025

  • serkonol

    разумное решение: - будет играть в жарком климате, близком к условиям чм-2026 - хочет выиграть титул - вероятно, будет много забивать, приближаясь к 1000 - деньги не уверен, что сейчас для роналду деньги на 1 месте. он уже много зарабатывает на рекламе не напрягаясь.

    29.06.2025

  • hant64

    550 тысяч долларов в день - вот почему я продлил контракт еще на два года.:rofl:

    28.06.2025

  • Zohr Vad

    Только за спортивный интерес. И 9,5 евро в секунду.

    28.06.2025

  • chimega

    Если здоровье позволяет, если есть возможность неплохо заработать - почему нет? Молодец.

    28.06.2025

  • Евгений К.

    Да-да, совсем не из-за денег, охотно верим

    28.06.2025

    • Жорзе Жезуш согласился возглавить «Аль-Наср» Роналду

    Роналду: «Мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям посетить эту чудесную страну»

