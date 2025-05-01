Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Футбол
Саудовская Аравия

1 мая, 14:08

Роналду несколько минут разговаривал с собой после поражения в полуфинале азиатской ЛЧ

Сергей Ярошенко
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду несколько минут разговаривал с собой после поражения от «Кавасаки» в полуфинале азиатской Лиги чемпионов (2:3).

Португалец возмущался, разводил руками и показывал различные жесты «в пустоту».

В полуфинальной игре Роналду не отметился результативными действиями. За 2,5 года в составе саудовской команды нападающий не выиграл ни одного трофея, кроме товарищеского Кубка арабских чемпионов.

В финале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки» сыграет с «Аль-Ахли».

Криштиану Роналду (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Кавасаки&raquo;.«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской ЛЧ! Португалец проваливается в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду
  • bvp

    Он с Богом разговаривал.

    01.05.2025

  • Gordon

    Он при всём его мастерстве всегда отличался умом и сообразительностью.:)

    01.05.2025

  • serkonol

    Роналду несколько минут разговаривал сам с собой после вылета «Аль-Насра» из Азиатской лиги чемпионов. почему тогда ролик 19 секунд?

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    "Перед игрой три рубля в трусы положил. Пару раз всего ногу задрал - вот так - и трешки нет. Как вытащили? Ума не приложу. Азиаты чертовы".

    01.05.2025

    • «Аль-Наср» проиграл «Кавасаки» в полуфинале азиатской ЛЧ, Роналду не отметился результативными действиями

    Takayama

