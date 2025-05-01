Роналду несколько минут разговаривал с собой после поражения в полуфинале азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду несколько минут разговаривал с собой после поражения от «Кавасаки» в полуфинале азиатской Лиги чемпионов (2:3).

Португалец возмущался, разводил руками и показывал различные жесты «в пустоту».

В полуфинальной игре Роналду не отметился результативными действиями. За 2,5 года в составе саудовской команды нападающий не выиграл ни одного трофея, кроме товарищеского Кубка арабских чемпионов.

В финале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки» сыграет с «Аль-Ахли».