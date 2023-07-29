Роналду не забил в пятой игре подряд. Он вышел на замену в матче с «Аль-Шабабом»

«Аль-Наср» в матче Кубка арабских чемпионов сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (0:0).

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле на 62-й минуте. 38-летний португалец продлил серию без забитых голов до пяти матчей. Последний раз Роналду забивал 20 июня за сборную Португалии во встрече с Исландией (1:0).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с зимы 2023 года. На его счету 14 голов и 2 результативные передачи в 20 матчах за клуб из Саудовской Аравии.