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Роналду не участвовал в награждении после поражения «Аль-Насра» в Суперкубке

Роналду жестами раскритиковал игроков «Аль-Насра» в матче за Суперкубок
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принял участие в церемонии награждения команды поражения в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» (1:4).

СМИ сообщают, что сразу после матча 39-летний португалец ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле. Им вручали серебряные медали.

Также Роналду после 4-го пропущенного гола «Аль-Насра» раскритиковал своих товарищей по команде. Он жестами показал, что они спят, играют со страхом и наделали в штаны.

«Аль-Хиляль» во второй раз подряд становится обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. Роналду с «Аль-Насром» проиграл 8 турниров и взял только Кубок арабских чемпионов.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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